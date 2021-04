Ti personer evakuert etter boligbrann på Kløfta

Brannpersonell kjemper mot flammene i boligbygget. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Ti personer ble evakuert da det brøt ut en kraftig brann i et boligbygg på Kløfta søndag kveld. Brannvesenet melder at de nå er over i en etterslokningsfase.