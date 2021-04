Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til tapt undervisning

Coronaåret har gått utover skolene, som har medført tapt undervisning. Regjeringen gir 250 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som skal gå til konkrete tiltak for å ta igjen tapt undervisning for barn og unge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Barn og unge har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien. Regjeringen gir 250 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å få bukt med dette.

Pengene skal gå til konkrete tiltak med hensikt i å ta igjen tapt undervisning, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Dette er midler som skal gå til intensivopplæring, ekstratilbud før eller etter skolen og andre tiltak for å ta igjen tapt undervisning. Alt som skal til for at de som har opplevd å få kunnskapshull og tapt læring får tatt igjen det de har mistet, sier hun.

NRK omtalte saken først.

– Selv om vi har jobbet hard for å holde skoler, barnehager og fritidstilbud åpne, så har denne krisen gått utover de unge som har medført tapt undervisning for barn og unge, sier Melby.

Hun peker på at det i 2020 og for våren 2021 er bevilget henholdsvis 170 millioner og 160 millioner kroner for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon.

– Nå følger vi opp og forsterker innsatsen for at barn og unge skal få tatt igjen tapt underving, sier Melby.