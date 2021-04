Politiet leter fortsatt etter gjerningsperson etter Tønsberg-drap

Politiet sier de arbeider med å få kartlagt personer og kjøretøy som har vært på stedet for drapet og bilbrannen i det aktuelle tidsrommet. Personer og bilder sjekkes opp mot videoovervåking. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Politiet sier de fortsatt leter etter gjerningspersonen etter drapet på Bård Lanes (33) som fant sted tirsdag. Én person er siktet for medvirkning til drapet.

Politiet sier arbeidet fortsetter for fullt mandag morgen, og at de fortsatt ønsker tips om en person som er fanget opp av overvåkingsbilder på åstedet for drapet, melder Tønsbergs Blad.

Politiet har gått ut med bilde fra videoovervåkingen, men så langt har ikke informasjonen fra publikum ført dem noe nærmere den etterlyste personen.

De har foreløpig ennå ikke gjort noen våpenfunn.

Fredag ble én person siktet for medvirkning til drapet. Han er nå varetektsfengslet i fire uker, og han har ikke ønsket å forklare seg om drapskvelden.