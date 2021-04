NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 25. april

329 nye koronasmittede personer siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 329 koronasmittede i Norge. Det er 134 færre enn snittet den siste uken og 88 færre enn samme dag for en uke siden. 107 av de nye registerte smittede er bosatt i Oslo.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.246 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 463. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 563.

Minst 27 døde etter sykehusbrann i Bagdad

Minst 27 mennesker har ifølge legene mistet livet natt til søndag i en brann på intensivenheten på et korona-sykehus i Iraks hovedstad Bagdad.

Brannen oppsto etter en eksplosjon som skyldtes feil i lagringen av oksygentanker, og spredte seg raskt, ifølge sykehuskilder. 46 mennesker er også skadd i brannen.

Mange av ofrene døde fordi de ble rykket løs fra respiratorene de var koblet til da de måtte flyttes, mens andre døde av røykskader, ifølge sivilforsvaret.

Tyrkia innkaller USAs ambassadør på teppet

Tyrkia raser mot president Joe Bidens beslutning om å anerkjenne massakrene på armenerne som folkemord. Lørdag ble USAs ambassadør kalt inn på teppet.

Utenriksdepartementets første reaksjon på den amerikanske beslutningen var at Tyrkia «på det sterkeste avviser og fordømmer beslutningen til presidenten om hendelsene i 1915».

De Grønne størst på tysk meningsmåling

De Grønne er større enn Angela Merkels konservative CDU/CSU-blokk, med 28 prosent mot 27 prosent, viser en ny tysk meningsmåling

I målingen Kantar har gjort for Bild am Sonntag har De Grønne økt oppslutningen med 6 prosentpoeng, mens CDU/CSU faller med 2 prosentpoeng siden forrige måling for en måned siden.

28 prosent er det høyeste De Grønne er målt til på Kantars måling.

Mange ungdommer samlet utendørs i Oslo

Lørdag kveld var det samlet opp mot 1.000 ungdommer i parken på St. Hanshaugen i Oslo, ifølge politiet, som brukte anledningen til å informere om smittevern.

– Alle var ikke på samme sted, og det roet seg i god tid før midnatt, og det er ikke kommet meldinger om bråk, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Like etter klokken 22 rykket politiet ut til Huk på Bygdøy der det var rundt 200 ungdommer samlet, men heller ikke her kom det meldinger om ordensforstyrrelser.

Raymond Johansen ut mot NHO-forslag – frykter økt importsmitte

Arbeidsgiverforeningen NHO bønnfaller regjeringen om å lette på kravene for arbeidsinnvandring. Det gjør byrådsleder Raymond Johansen i Oslo urolig.

– Det er ingen tvil om at importsmitte er den store trusselen mot alle våre framskritt og alle våre forsøk på å holde pandemien under kontroll, sier Johansen.