107 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 107 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 35 lavere enn gjennomsnittet den siste uken, viser tall fra kommunen.

107 tilfeller er 34 færre enn på fredag, og 43 færre enn samme dag forrige uke.

Smittetallene er fortsatt høyest i bydelene Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand og lavest i Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker.

I Stovner bydel er smittetrykket på 654 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert åtte nye smittede i bydelen.

Nordre Aker har det laveste smittetrykket med 96 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her er det registrert tre personer med koronasmitte det siste døgnet.