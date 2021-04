Venstre-landsmøtet gikk mot Melby – vil fjerne fraværsgrensen

Kunnskapsminister Guri Melby leder nå et parti som er imot fraværsgrensen.

NTB

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby vil beholde fraværsgrensen i de videregående skolene, men nå har partiet hennes vedtatt å jobbe for det motsatte.

– Fraværsreglementet fungerer dårlig for de elevene som sliter mest. Vi vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen i videregående opplæring. Inntil videre ønsker vi å jobbe for å gjøre fraværsgrensen mer fleksibel og gi mer rom for skjønn til læreren og skoleledelsen, heter det i forslaget som ble vedtatt på Venstres landsmøte lørdag.

Vedtaket ble blant annet begrunnet med at fraværsgrensen er en «rigid og illiberal ordning».

Partileder Guri Melby er blant dem som ønsket å beholde fraværsgrensen, men som ble nedstemt. Selv om Melby har forsvart ordningen, har hun understreket at hun ikke ønsker at reglene skal være for rigide.