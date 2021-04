Politiet: Seks innbrakt for mindre ordensforstyrrelser ved Sian-markering

En person som ble tatt hånd om av politiet under Sians markering i Sandvika lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet i Oslo opplyser at seks personer er innbrakt for ordensforstyrrelser og provokasjoner under Sian-markeringen i Sandvika lørdag.