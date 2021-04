Høyres utdanningspolitiker ber regjeringen gjøre mer for elever som sliter

Mathilde Tybring-Gjedde (H) vil lage en plan for elever som blir hengende etter faglig som følge av strenge smitteverntiltak i skolen under coronapandemien.

NTB

Mathilde Tybring-Gjedde (H) ber regjeringen gå sammen med kommunene og lage en slagplan for elever som henger etter i fag som følge av pandemien.

– Regjeringen må gå sammen med kommunene og legge en slagplan for hvordan vi skal hjelpe elever som nå strever i fagene. Så fort pandemien er over, bør vi også undersøke hvordan det ligger an med norske elever, sier Tybring-Gjedde, som sitter i Stortingets utdanningskomité, til Aftenposten.

Hun forteller at det allerede før coronapandemien var 10.000 elever som hvert år gikk ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Til NTB forteller Tybring-Gjedde at hun er bekymret for at tallet har forverret seg under corona.

– Jeg er også bekymret for de yngste elevene som var i ferd med å knekke lese- og regnekoden, men som har opplevd veldig ulik undervisning, og har ikke fått vært så mye med venner og læreren sin. Det er grunn til å tro at mange elever har lært mindre enn det de ellers ville gjort, sier hun.

Ser til Johnson

I Storbritannia har statsminister Boris Johnson gått inn for en fireårig nødplan for skoleelever med kunnskapshull etter pandemien, ifølge Aftenposten. Tybring-Gjedde ber regjeringen se på det samme også i Norge.

Hun understreker viktigheten av at vi må unngå at elevene får et læringssjokk når skolene kommer tilbake til normalen.

– At de har falt så langt etter i fagene at de mister all mestringsfølelse og blir demotivert. I tiden fremover vil det være svært viktig å fange opp elever som har falt bak og sette innsatsen inn så tidlig som mulig, slik at små kunnskapshull ikke får vokse seg store. Dette er konkrete forslag om hvordan dette kan gjøres, sier hun til NTB.

– Må gjøre mer

Til Aftenposten sier statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen vil komme tilbake til konkrete tiltak og formen på disse i revidert nasjonalbudsjett, som etter planen legges fram 11. mai. Samtidig vil hun ikke svare ja eller nei på om det vil komme en helhetlig plan.

Både Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) viser til at regjeringen allerede har bevilget penger til oppfølging av barn og unge i kommunene.

– Det er bra at regjeringen har bevilget penger for at kommunene skal kunne arrangere sommerskole og andre tiltak for å hjelpe elever som har falt fra. Men vi må gjøre mer! Regjeringen må gå sammen med kommunene og lage en slagplan for hvordan vi skal hjelpe elever som nå strever i fagene, sier Tybring-Gjedde til NTB.