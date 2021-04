Venstre sa nei til vin i butikk

Venstre vil ikke åpne for salg av vinflasker i dagligvarebutikker. Det bestemte partiets landsmøte lørdag Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Venstre vil la Vinmonopolet ha åpent til klokka 20 mandag-lørdag, men sier nei til vin i butikk. Sterkøl i butikk vil imidlertid partiet ha.

– Vi vil tillate søndagsåpne butikker og salg av sterkøl. I dag er det en rekke begrensninger på butikkers åpningstid som gjør at du ikke kan handle hva du vil, når du vil, heter det i formuleringen partiets landsmøte lørdag vedtok til sitt partiprogram.

I utgangspunktet var det foreslått at også vin skulle kunne handles i butikker, men dette ble strøket.

Partiet vedtok også at de vil utvide Vinmonopolets åpningstider til klokka 20 på hverdager og lørdager.

– Helt meningsløst – og ubegrunnet – at det skal være ulike åpningstider for øl i butikk og øl på Vinmonopolet, skrev statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet som foreslo endringen.

Andre vedtak

På lørdagens landsmøte gikk partiet også inn for å forandre boligpolitikken for førstegangskjøpere, ved å fjerne egenkapitalkravet og dokumentavgiften for denne gruppa.

Partiet går også imot rentefradraget for bolig.

Det var knyttet stor spenning til om Venstre ville gå inn for å gjeninnføre arveavgiften som de var med på å avskaffe i 2014. Det stemte landsmøtet imidlertid ned. Partiet gikk derimot inn for å beholde en moderat formuesskatt.

Helgens landsmøte avholdes digitalt.