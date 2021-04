Regjeringen mener smittesituasjonen på Romerike er for ustabil for lettelser

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet forstår ordførernes frustrasjon. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Ordførerne i fire kommuner på Romerike fortviler over at de fremdeles må følge de strengeste koronatiltakene. Regjeringen mener situasjonen er for ustabil.