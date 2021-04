Beinrestene i Lier høyst sannsynlig fra menneske – bærer preg av å være gamle

NTB

Beinrestene som ble funnet på Tranby i Lier stammer høyst sannsynlig fra et menneske, men bærer preg av å være gamle, opplyser politiet.

Et område i Lier ble sperret av etter funnet av beinrestene fredag. Etter undersøkelser viser det seg at beinrestene trolig er fra et menneske.

– Politiet har fått bekreftet at beinrestene stammer høyst sannsynlig fra et menneske. De bærer preget av å være gamle. Kriminalteknikere fortsetter undersøkelser på stedet, skriver politiet på Twitter.

Jourhavende politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen opplyser til NTB at det er rettsmedisinere ved Oslo universitetssykehus som har analysert beinrestene.

Voksent menneske

– De har gitt tilbakemelding til politiet om at disse med stor grad av sikkerhet stammer fra menneske, sannsynligvis et voksent menneske, sier Fredriksen.

– Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et arkeologisk funn, at de har ligget lenge. Beinrestene vil bli sendt inn til nærmere undersøkelser med tanke på å se om det er mulig å finne DNA eller datere disse beinrestene, det får vi tidligst svar på til uken, sier politiadvokaten.

Beinrestene ble oppdaget av en turgåer. Stedet er fortsatt sperret av, og sperringene blir ikke tatt ned før det krimtekniske arbeidet på stedet er ferdig.

Politiet kan ikke si noe nærmere om hvor lenge beinrestene kan ha ligget der.

– De bar preg av å ha ligget lenge, og man kan ikke utelukke at det dreier seg om et arkeologisk funn, at de har ligget der svært lenge, sier Fredriksen.

Kan være nytt kulturminnefunn

Politiet er heller ikke kjent med at det er en naturlig årsak til at det er beinrester på stedet, som for eksempel en gammel kirkegård. Tvert imot kan det være starten på et nytt kulturminnefunn som er gjort hvis det viser seg at beinrestene er et arkeologisk funn.

– Jobber dere med dette som en mulig straffesak nå?

– Foreløpig er det viktigste for politiet å få klarhet i hvor lenge disse beinrestene har ligget der, sier Fredriksen.