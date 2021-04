NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 24. april.

USA gjenopptar bruken av Janssen-vaksinen



USA gjenopptar bruken av Janssen-vaksinen etter en elleve dager lang pause på grunn av bekymring for bivirkninger.

Beslutningen ble tatt etter at et panel med eksperter i det amerikanske folkehelseinstituttet CDC fredag kom til at fordelene ved vaksinen oppveier en sjelden risiko for blodpropp.

480 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 480 koronasmittede i Norge. Det er fire flere enn snittet den siste uken, men 92 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

I Oslo ble det registrert 143 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er tre flere en snittet den siste uken.

Nye sammenstøt i Jerusalem

For andre kveld på rad støtte israelsk politi fredag sammen med palestinere i gamlebyen i Jerusalem i forbindelse med ramadan.

Uroen har brutt ut hver kveld siden starten av ramadan 13. april ved Damaskusporten, der palestinere tradisjonelt samles om kvelden etter fasten under ramadan. Men palestinerne reagerte på at politiet i år har satt opp sperringer for å hindre dem i å samle seg,

Mann døde i togpåkjørsel i Oslo

En mann i slutten av 40-årene døde etter at han ble påkjørt av toget i nærheten av Ljan stasjon i Oslo ved 23.30-tiden fredag kveld.

Politiet i Oslo kan ikke si noe sikkert om foranledningen til hendelsen, men operasjonsleder Gjermund Stokkli sier natt til lørdag til NTB at de betrakter saken som en ulykke.

– Mannen ble sett gående i sporet et stykke fra stasjonen før påkjørselen, sier han.

SV vil hive oljebransjen ut av norske klasserom

Siden 2019 har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass møtt over 5.000 elever på videregående skoler. Nå foreslår SV å forby virksomheten.

Et av forslagene i SVs nye arbeidsprogram som skal vedtas søndag. er å forby oljenæringen å drive med lobbyvirksomhet i norsk skole. Et samlet landsstyre støtter forslaget. skriver Vårt Land.