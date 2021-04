Øystein Kvarv Jacobsen (55) ble dødssyk av coronaviruset

Øystein Kvarv Jacobsen (55) kjempet for livet mot coronaviruset. Nå har han en bønn til alle som begynner å miste motet.

Øystein Kvarv Jacobsen fra Fjerdingby i Rælingen kommune er alenefar for to sønner på ti og tolv år. Han jobber i barnehage, og liker å være aktiv. Helt siden pandemien ankom Norge har han passet på å være nøye med smittevern, og har satt munnbindbruk og håndsprit høyt. Han har hele tiden vært flink til å holde god avstand, også til sin egen far og søster.

Likevel ble tobarnsfaren smittet av coronaviruset, og sykdomsforløpet ble alt annet enn smertefritt.

– Viktig at vi holder ut

I et Facebook-innlegg skriver Jacobsen om sin opplevelse med corona. Han bønnfaller alle om å holde ut litt til, og fortsette å beskytte seg med munnbind, håndvask og god avstand.

«Vær så snill - BRUK MUNNBIND!», ber han i Facebook-innlegget.

Nå er innlegget delt over 6500 ganger.

– Jeg hadde ikke forventet det, men det er veldig fint. Da kan flere lese om det og tenke seg litt om. Jeg håper jeg kan hjelpe til med at flere velger å beskytte seg, sier han til ABC Nyheter.

Stort sett mener han folk er flinke nok, men det hender han legger merke til folk som ikke benytter seg av munnbind på for eksempel butikken.

– Det er viktig at vi minner hverandre på at det er viktig å holde ut. Jeg har selv oppdaget hvor smittsomt det er, og jeg var veldig forsiktig, forklarer han.

Ble innlagt på Ahus

Torsdag 11. mars begynte Jacobsen å hoste litt på jobb. Han innrømmer at han dro noen useriøse spøker om at dette var corona, men i løpet av natten ble det bare verre, og han skjønte plutselig at han ikke skulle på jobb dagen etter.

Etter en rask coronatest, fikk han bekreftet det han fryktet. Han var smittet av covid-19. Den neste uken tilbrakte han hjemme, og sykdomsforløpet ble bare verre og verre.

– Den uka var helt forferdelig, forteller Jacobsen.

I løpet av uken gikk han ned ti kilo, og det ble bare tyngre og tyngre å puste. Han hadde kontaktet ambulansen to ganger den uken, men begge gangene ble de enige om at han skulle bli hjemme og se an situasjonen.

Tredje gangen var det ingen tvil. Jacobsen måtte til sykehuset. Han ble først fraktet til Lillestrøm, før han endte opp på coronaavdelingen på Ahus.

– Det verste jeg har opplevd

Mens Jacobsen lå på Ahus hadde han oksygentilførsel døgnet rundt.

– Det overrasket meg at jeg ikke fikk puste. Det var en ubeskrivelig fæl følelse, sier han.

Etter at situasjonen ikke så ut til å bedre seg, ble det bestemt at tobarnsfaren skulle gjennom en CT-skann. Her fant legene en blodpropp i lungene.

– Jeg var så redd. Jeg tenkte på guttene mine, og hva som ville skje med dem om jeg skulle dø. Men jeg var ordentlig redd på mine egne vegne óg, det må jeg innrømme. Følelsen av å ikke få puste ordentlig, den har jeg ikke opplevd før, sier han.

Jacobsen forteller at dette var hans livs mareritt.

– Dette er det verste jeg har opplevd. Jeg unner ikke min aller verste fiende å oppleve corona, sier han.