Område i Lier sperret av etter funn av beinrester

Politiet jobbet fredag kveld på stedet på Tranby i Lier der det er funnet beinrester.

NTB

Politiet har sperret av et område og satt opp et telt i et skogholt på Tranby i Lier etter funn av beinrester.