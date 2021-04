NTB

Nye regler for elsparkesykler ble lansert fredag. De innebærer blant annet at du kan få gebyr hvis du parkerer elsparkesykkelen på feil sted.

Det innføres derimot ingen aldersgrense og heller ikke forbud mot å kjøre i beruset tilstand, melder NRK.

Samferdselsdepartementet gir kommunene mulighet til å regulere mye selv, som hvor mange elsparkesykler og hvor mange aktører det skal være.

Dette er de nye reglene:

* Man kan få parkeringsgebyr hvis man ikke parkerer skikkelig.

* Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen av gangen.

* Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke.

* Man kan ikke kjøre raskere enn 6 km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere.

Gebyr

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier de har vært særlig opptatt av forbudet mot flere enn én person på sparkesykkelen.

– Vi er veldig tydelige på at det kun er lov til å være én person på en elsparkesykkel, og ikke to, eller i verste fall tre, som vi har sett i trafikken, sier Hareide til TV 2.

Forskriften kommer innen noen få uker. Hvis man bryter reglene, kan man få et såkalt overtredelsesgebyr.

Daglig leder i elsparkesykkelselskapet Voi i Norge og Finland, Christina Moe Gjerde, er positiv til de nye reglene.

– Nå er det viktig at politimyndighetene håndhever de nye reglene, sier Gjerde til NTB.

– For sent

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, mener forskriften kommer for sent.

– Først nå, etter tre år med elsparkesykkelkaos, sier de at de kommer med en forskrift for å regulere dette. Men de har enda ikke sendt oss noe som sier hva de mener vi kan gjøre eller når vi kan gjøre det, sier Berg til NTB.

– Hovedproblemet i Oslo er at det er for mange elsparkesykler i byen. Nå er elsparkesykkel-sesongen allerede godt i gang, så regjeringen er allerede for sent ute. Jeg frykter at dette kommer så sent at kommunene ikke rekker å regulere dette i sommer, men det vet vi ikke før vi har sett hva som kommer, legger hun til.