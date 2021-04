FHI stenger døra for vaksinering av russen

Det blir neppe aktuelt å vaksinere russen før 17. mai. Først kommer alle ned til 45 år, så skal rekkefølgen for dem mellom 18 og 44 år bestemmes, sier overlege Preben Aavitsland i FHI. Les mer Lukk

NTB

Indre Østfold ville vaksinere russen for å hindre smittespredning under feiringen. Nå sier FHI at det ikke er aktuelt før etter 17. mai.