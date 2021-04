Nesten 10 prosent av innbyggerne i Lindesnes i karantene

NTB

Rundt 2.000 av Lindesnes' 23.000 innbyggere sitter i en form for karantene i kommunen.

Ifølge Lindesnes Avis er 2.000 personer i kommunen enten i karantene eller ventekarantene i påvente av å bli testet for corona.

– Dette er den mest alvorlige smittesituasjonen vi har hatt under hele pandemien. Det aller viktigste er at folk må begrense sosial kontakt. Vi har erfaring med at innbyggerne er gode til å lytte på klare anbefalinger, derfor er vi veldig klare i anbefalingene nå, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Han sier kommunen foreløpig ikke ønsker å innføre en lokal coronaforskrift.

De neste fire dagene gjennomfører kommunen massetesting av 1.500 personer etter at fire skoler er stengt. Alle elever og ansatte ved skolene skal testes.

59 personer i kommunen fikk påvist coronasmitte de fire første dagene denne uken.