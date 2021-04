Fylkeslegen i Agder ber russen utsette feiringen

NTB

Fra 15. til 22. april ble det registrert 234 smittetilfeller i Agder, et rekordhøyt tall. Nå ber fylkeslegen i Agder russen om å utsette russefeiringen.

– Det var et møte mellom russepresidenter, kommuneoverleger og fylkeslegen i går. Her ga russen tilbakemelding om at de starter sin feiring 30. april. Det er ikke mer enn én uke til og gitt den smittesituasjonen som er i vårt fylke nå, så må jeg si at det bekymrer oss, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen til Agderposten.

Både fylkeslegen og kommuneoverlegen har bedt russen om å utsette oppstarten av russefeiringen til 12. mai, som følge av at smitten er ute av kontroll.

– Da har vi forhåpentligvis fått kontroll over smittesituasjonen igjen, sier Syvertsen, som understreker at kommunelegene nå skal ta den videre dialogen med russen om dette.

Også i Arendal er det gått ut en klar oppfordring til russen om å utsette feiringen.

– Det blir galt å starte opp en slik feiring midt i et pågående smitteutbrudd. Det håper jeg russen tar til seg og at de derfor utsetter feiringen, sier kommuneoverlege Helene Rakeie i Arendal.

Der skal det være nye møter mellom russen og kommunen mandag.