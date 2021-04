FHI: Vaksinevalg er også politiske

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier det er viktig at folk vet at vaksinevalg også er politiske. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at folk nødvendigvis ikke vet at det faktisk er politikerne som tar valg om godkjennelse.

Bukholm tror at regjeringens AstraZeneca-avgjørelse tydeliggjør at vaksinespørsmål også er politiske valg, skriver VG.

– Det er viktig overfor allmennheten at de vet at det også ligger politiske vurderinger bak vaksinevalg. Særlig vaksinevalg som får såpass store konsekvenser for når man kan åpne samfunnet, sier smitteverndirektøren.

Folkehelseinstituttet vil ta coronavaksinen til AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen valgte heller å forlenge stansen og sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene.

– Det er både faglige og politiske vurderinger innen denne type vaksinespørsmål. Fram til nå har regjeringen i sin kommunikasjon vektlagt de faglige vurderingene. Nå tydeliggjøres også de politiske sidene i vaksinedebatten, sier Bukholm.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at regjeringen har overstyrt FHI i AstraZeneca-saken.

– Vi har ikke overstyrt FHI politisk i denne saken, men ønsket å innhente en ny faglig vurdering før vi tar den politiske beslutningen. Men FHIs vurdering vil være like sterkt med som en del av beslutningsgrunnlaget, sier Høie.

Statsråden mener også at regjeringen har vært tydelige nok på at spørsmålene er politiske vurderinger.

Ekspertutvalget skal levere sin rapport innen 10. mai.