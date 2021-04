Barneombudet ber om at muntlig eksamen avlyses

Barneombudet ber kunnskapsminister Guri Melby (V) revurdere beslutningen om muntlig eksamen.

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver Barneombudet de er bekymret for planene om muntlig eksamen for 10. klassinger og avgangselever på videregående.