Skolestenging bremset ikke smittespredning på Oslos østkant

NTB

Stengte skoler i Oslo bidro ikke mer til å stanse smittespredningen enn det ville gjort å fortsette på rødt nivå, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Tallene i rapporten, som legges fram fredag, viser at stengingen ikke hadde noen tilleggseffekt, skriver Kommunal Rapport.

Fra 17. mars til 19. april var det heldigital undervisning på ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo, samt på 5. til 7. trinn i flere hardt rammede bydeler. I barneskolen for øvrig var det rødt nivå.

Rapporten viser også at ferier ikke i seg selv bidrar til noen stor effekt på smittespredningen.

– Vi tror årsaken er at i ferier er det mye sosial omgang. Vi hadde noen utbrudd etter fester i romjula. Og vi ser at barn og unge har et behov for normal sosial omgang med andre barn og unge. Når de ikke får oppfylt behovet på skoler og fritidsaktiviteter, så tyter det ut andre steder, sier forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet (FHI).