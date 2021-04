Dagens viktigste coronanyheter

For andre år på rad blir nasjonaldagen preget av pandemien.

NTB

Årets 17. maifeiring blir lik den vi hadde under pandemien i fjor. 199 coronapasienter er innlagt på norske sykehus, og de svenske coronarestriksjonene forlenges ytterligere.

Årets 17. maifeiring blir lik den vi hadde i fjor under pandemien. De nasjonale rådene og reglene som gjelder nå, vil også gjelde på 17. mai, sier kulturminister Abid Raja (V). Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere.

For første gang siden 13. mars er antall coronasmittede pasienter på sykehus i Norge under 200. Torsdag var tallet 199, noe som er en nedgang på 13 pasienter fra dagen før, viser Helsedirektoratets oversikt.

Det gjøresingen endringer i coronatiltakene i Oslo denne uka. Årsaken er smittesituasjonen i hovedstaden. Byrådet har tidligere signalisert at de ville vurdere forbudet mot flere enn to gjester denne uka.

Regionale coronatiltak oppheves i ti kommuner i Vestfold og Telemark fylke fredag. Kommunene har den siste tiden vært på tiltaksnivå B. Det gjelder kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg. Ifølge regjeringen ønsker kommunene heller å innføre lokale tiltak.

Sverige og Island får låne 216.000 AstraZeneca-doser av Norge. Det er alle dosene Norge har på lager. Dosene har en holdbarhet som går ut i juni og juli. Sverige skal låne 200.000 doser, og Island 16.000 doser.

De svenske coronarestriksjonene forlenges ytterligere. Dermed blir det ikke noe av lettelsene som var forespeilet fra 3. mai. Statsminister Stefan Löfven sier at de er innstilt på å heve restriksjonene når belastningen på helsevesenet avtar og smittespredningen går ned, men at de ikke er der ennå.