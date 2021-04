Haltbrekken: – Erna Solberg må sparke USAs president i ræva

NTB

SVs Lars Haltbrekken mener Joe Bidens nye klimamål er for svakt. Nå ber han statsminister Erna Solberg (H) si klart ifra til amerikaneren.

– Erna Solberg må sparke USAs president i ræva. Klimamålene fra Biden er for dårlige og gjør at vi styrer mot en svært alvorlig klimakrise. Vi forventer mer fra en av verdens desidert største forurensere, sier Haltbrekken.

Han viser til signalene om at USAs president Joe Biden vil gå inn for et kutt i klimautslippene på 50 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 2005.

Norge og EU har derimot 1990 som referanseår for sine klimamål.

Bidens nye mål vil tilsvare et kutt på 42 prosent fra 1990-nivå i USA, altså langt svakere enn Norges mål på 50–55 prosent og EUs mål på 55 prosent.

Amerikansk miljøbevegelse har gått inn for et kutt på 70 prosent fra 2005-nivå.