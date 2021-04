Hammerfest-ordfører kaller Equinor inn på teppet etter Melkøya-rapport

Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest kommune sier det er viktig at Petroleumstilsynet har gitt Equinor et pålegg etter Melkøya-brannen.

NTB

Hammerfest-ordfører Marianne Næss Sivertsen (Ap) ønsker svar fra Equinor etter at Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd etter Melkøya-brannen.

– Vi vil gå inn nærmere inn på detaljene og se hva man har funnet og følge opp hvordan vi skal ha det framover. Det skal være sikkert å ha et industrianlegg som på Melkøya. Det skal være trygt å gå på jobb, sier Sivertsen til iFinnmark.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt pålegg til Equinor etter å ha avdekket «alvorlige brudd på regelverket» etter brannen i selskapets petroleumsanlegg i september.

– Jeg er glad for at Ptil har tatt den saken på største alvor og avdekket det de har gjort. Vi har vært opptatt av å komme til bunns i hva som gjør at det oppstår en brann på Hammerfest HLNG, sier Sivertsen.

Equinor har tidligere uttalt at produksjonsanlegget holder stengt fram til 1. oktober. Petroleumstilsynet har sagt at brannen er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.