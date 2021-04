Politiet offentliggjør navn på avdøde etter skytingen i Tønsberg

Det var 33 år gamle Bård Lanes som ble skutt og drept i Tønsberg tirsdag kveld.

Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– Det er fortsatt ingen mistenkte i drapssaken, og etterforskningen pågår for fullt, sier politistasjonssjef ved Tønsberg politistasjon Øystein Holt.

Politiet har opplyst at mannen er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker. Han var tilknyttet et kjent kriminelt miljø, og slik politiet ser det, var han ikke et tilfeldig offer.

Har innhentet videomateriale

Det var klokken 22.14 tirsdag kveld at nødetatene ble oppringt av den nå avdøde mannen. Mannen i 30-årene sa at han muligens var skutt. Han ble brakt til sykehus, hvor han kort tid etterpå døde av skadene.

– Det har blitt innhentet elektroniske spor, blant annet videomateriale fra overvåkingskameraer på Kilen. Disse vil nå bli gjennomgått, sier Holt.

– Vi håper at disse bildene både vil gi oss viktig informasjon om hvem som har vært inne på området, og at vi vil kunne se mer knyttet til hendelsesforløpet, sier Holt videre.

Ønsker tips

Politiet har i løpet av det siste døgnet foretatt en rundspørring i området for å forsøke å danne seg et bilde av både hendelsesforløpet og aktiviteten rundt åstedet før, under og etter drapet.

Videre opplyser politiet at de fremdeles ønsker tips i saken, og ber de som har informasjon eller har vært i området mellom klokken 21:00 og 23:00 på tirsdag om å ta kontakt på politiets tipstelefon 476 96 500.