Smitteutbrudd på byggeplass i Lillestrøm

NTB

Minst 14 bygningsarbeidere ved en byggeplass i Lillestrøm har testet positivt for coronaviruset. Nå massetestes alle på byggeplassen.

– De fleste av de smittede har ukjent smittevei, og som følge av den uavklarte situasjonen, bestemte vi i samråd med smittemyndigheten å gjennomføre en massetest av hele byggeplassen, sier konserndirektør Endre Persen i entreprenøren Hent til Dagbladet.

I alt testes nå 180 bygningsarbeidere som jobber på byggeplassen for Dovrekvartalet i Lillestrøm. Dagbladet skriver at Hent i samråd med byggherren og smittevernmyndigheten nå har bestemt at byggeplassen nå stenges.

Det var Romerikes Blad som omtalte utbruddet først.

– Vi har oversikt over situasjonen, og kommuneoverlegen har tatt de grepene som er nødvendige for å få kontroll over smitteutbruddet, sa ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm til avisen onsdag.