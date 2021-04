Kommunen sliter med å få kontroll etter boligblokk-utbruddet i Kristiansand

Om lag 120 personer er smittet i forbindelse med koronautbruddet i denne boligblokka på Hellemyr i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

Beredskapssjefen i Kristiansand sier at smittesituasjonen i byen oppleves som ustabil, og at de sliter med å få kontroll etter et utbrudd i en boligblokk.