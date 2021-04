NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 22. april.

Israel gjengjeldte rakettangrep fra Syria

Israels forsvar skjøt natt til torsdag raketter over grensen mot Syria etter at de selv var blitt beskutt sørøst i landet. Ifølge Israels forsvar ble luftvernalarmen utløst ved byen Dimona hvor et av landets atomanlegg er, da en rakett ble skutt inn over landet fra Syria.

Ingenting skal ha blitt ødelagt som følge av rakettnedslaget. Ifølge den israelske armeradioen skjedde det fordi en syrisk luftvernsrobot ble avfyrt mot et israelsk fly, men bommet og fløy deretter inn over israelsk luftrom, skriver Reuters.

Fiskebåt fikk brann i motoren utenfor Hammerfest

En fiskebåt som fikk brann i motoren rundt 25 nautiske mil nord om Hammerfest onsdag kveld, ble torsdag morgen slept inn til kai.

Fiskebåten sendte ut mayday klokken 22.50. Brannen ble etter hvert slokket, men båten var uten framdrift. Litt før klokka fem torsdag morgen ble havaristen slept til kai av redningsskøyta like utenfor Hammerfest. Alt er vel med mannskapet om bord.

President Biden klar for å anerkjenne folkemord i Armenia



President Joe Biden er, ifølge amerikanske medier, klar til å anerkjenne drapene på 1,5 millioner armenere under første verdenskrig som folkemord.

Dersom Biden faktisk kommer med en slik anerkjennelse vil han være den første amerikanske presidenten som åpent kaller drapene under 1. verdenskrig for folkemord. Biden vil også innfri et av sine valgløfter ved handlingen.

551 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 551 koronasmittede i Norge. Det er 89 flere enn snittet de siste sju dagene, men 95 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

Det er registrert 141 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er ti under snittet de sju foregående dagene.