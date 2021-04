Journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset fryktet det verste da en kul i lysken vokste hver dag. Sist uke måtte hun hasteopereres.

36 år gamle Ingeborg Senneset fryktet hun hadde kreft etter at en kul i lysken ble større og større. Først etter flere dager tok hun kontakt med fastlegen, skriver TV 2.

– Fastlegen min kjenner meg veldig godt, og han vet at jeg er elendig til å lytte på kroppen min. Han tok én kikk der nede, og skjønte raskt at det trolig var snakk om en cyste, sier Senneset til TV 2.

Fastlegen sendte Senneset videre til en spesialist for å vurdere om en operasjon var nødvendig.

Spesialisten henviste til kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus, og det ble klart at Aftenposten-journalisten måtte operere.

– Jeg hadde aldri vært i narkose før den dagen, og var vettskremt. Jeg vet at det er en irrasjonell frykt, og jeg har virkelig full tillit til fagfolkene, men jeg er så livredd for ikke å våkne igjen. Det er slik jeg kan si at jeg skjønner dem som frykter bivirkninger av vaksiner så mye at de heller vil ha sykdommen, for jeg kunne nesten heller hatt kulen. Men det er nesten. Selvsagt er sykdommen farligere enn kuren, sier Senneset til TV 2.

Etter at hun hadde våknet opp fra narkosen, fortalte kirurgen at operasjonen hadde vært vellykket.

Senneset er nå sykmeldt etter operasjonen.