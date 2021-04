Sør- og Østlandet er værvinnerne de kommende dagene

NTB

Meteorologisk institutt spår lange perioder med sol mot helgen på Sør- og Østlandet.

Meteorologisk institutt melder at det nå skjer et væromslag. Det fine vårværet i hele landet blir i løpet av de neste dagene erstattet av kjølig nordavind og lavere temperatur, skriver de på Twitter.

Dette betyr derimot ikke at det nå blir dårlig vær i hele landet. Variert er stikkordet de neste dagene. Været byr på nattefrost, snø, mye sol og regn.

– Finværet fortsetter i Sørøst-Norge, selv om man kan regne med noe skyet vær fram mot helgen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Brann og snøfare

Det er fortsatt tørt og gress- og lyngbrannfare østafjells, og Meteorologisk institutt avviser ikke at det kan bli sendt ut farevarsler flere steder i landet den kommende uka. Granerød minner om det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september.

April er også en måned hvor det fortsatt er utrygt for snø i fjellet. Det er derfor viktig at man ikke skifter til sommerdekk for fort hvis man har planer om å kjøre over fjellet.

– Man skal ikke glemme at april kan by på mange overraskelser værmessig. Selv om været flere steder ser bra ut nå, er det ingen garanti for at snøen uteblir også i lavt terreng fremover.

Det er derfor både håp for skientusiaster som ikke har lagt skiene helt på hylla ennå, og de som drømmer om sol og piknik i parken.

Forventet værskifte

– Vestlandet kan også vente seg en værforbedring. Til tross for at været nå starter med byger, blir det bedre og bedre mot helgen. Midt-Norge må derimot belage seg på regn og sludd i lavlandet fremover, forteller Granerød.

I nord ser torsdagen bra ut, men det blir også her mer byger, sludd og snø gjennom helgen. Granerød mener likevel at det alt i alt ikke ser så verst ut fremover.

– Med både et høytrykk og et lavtrykk som kommer inn over landet, kan været likevel skifte fort, påpeker meteorologen.