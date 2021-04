Rotevatn lover fredelig Venstre-landsmøte

NTB

Der tidligere landsmøter har ført med seg dramatiske kamper og partisplittelser, er det et uvanlig lavt konfliktnivå når Venstre samles digitalt til helgen.

Nestleder og programkomitéleder Sveinung Rotevatn sliter med å peke på de store stridsspørsmålene som delegatene skal kjempe om under Venstres landsmøte.

– Vanligvis er det én stor og vanskelig sak. Tidligere har det blant annet vært regjeringssamarbeid og EU-spørsmål, sier han til NTB.

Denne gangen beskriver han et landsmøte med mange mindre uenigheter, men uten uoverkommelige partistrider som vil etterlate seg dype sår – slik som da åtte av partiets stortingsrepresentanter dannet Det Liberale Folkepartiet etter uenighet om norsk EEC-medlemskap i 1972.

– Venstre har hatt mange landsmøter med høyt konfliktnivå rundt ulike spørsmål, og jeg tror for så vidt det er ganske bra at vi har et landsmøte der det er bred enighet rundt de viktigste spørsmålene, sier Rotevatn.

Ikke ja eller nei til vindkraft

Der Venstre endte opp med å gå fra nei til ja til norsk EU-medlemskap på landsmøtet i høst, vil diskusjonene til helgen dreie seg om temaer som formuesskatt, vin i butikk, barnetrygd og vindkraft, tror Rotevatn.

– Men det er ikke en debatt om ja eller nei til vindkraft, påpeker han.

Også her er nemlig temperaturen lavere enn i norsk politikk for øvrig. Programkomiteen har lagt opp til en vindkraftutbygging som tar større hensyn til naturvern enn hva som er i dag, og endringsforslagene dreier seg først og fremst om hvilken grad man skal ta hensyn til naturvern. Også innen saker som sjøkabler til utlandet, som skaper strid i norsk politikk, er det enighet om de store linjene i Venstre, men diskusjon om detaljene.

Vil ha nei til nye letelisenser

Etter åtte år i posisjon – først som støtteparti, og fra 2018 som regjeringsparti – har Rotevatn og programkomiteen sett et behov for å fornye partiets standpunkter.

– Vi kan ikke resirkulere The golden hits fra forrige valgkamp, sier han.

Blant annet vil programkomiteen at Venstre skal sette en stopper for nye oljeletelisenser på norsk sokkel. Dermed går man lengre enn partiets tidligere fokus på vern av sårbare områder som Lofoten og Vesterålen.

– Det er et ganske stort steg for partiet. Vi tror tiden er inne, sier Rotevatn, som også er klima- og miljøminister.

Også SV ligger an til å vedta en stans for alle nye letelisenser på sitt landsmøte i helgen. I KrF er punktet foreslått av programkomiteen, men det ligger an til en tøff strid om saken på landsmøtet. Også i Venstre er det kommet inn et endringsforslag om å stryke lisensstansen, men Rogaland Venstres forslag er foreslått avvist av redaksjonskomiteen.

Programutkastet er to tredeler kortere

Nytt av året er at programkomiteen har fattet seg i korthet. Der partiprogrammet for fire år siden lå på over 160 sider, kommer andreutkastet til Rotevatns programkomité til 52.

– Venstres program har tradisjonelt vært veldig detaljerte, med nøyaktig hvordan vi skal justere ulike ordninger, og mye prosa om næringer og initiativ vi synes er viktige og bra, sier Rotevatn.

Årets programforslag forsøker å koke ned politikken til de viktigste detaljene. Samtidig bemerker Rotevatn at det har kommet inn over 1.400 endringsforslag.

– Men det skal bli kortere enn det forrige, det er jeg ganske sikker på, ler han.