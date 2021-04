NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 21. april.





Jubel da Derek Chauvin ble dømt for drapet på George Floyd

Eks-politimannen Derek Chauvin ble ført vekk i håndjern etter å ha blitt kjent skyldig i drapet på George Floyd. Samtidig jublet folkemengder USA rundt.

Både utenfor rettsbygningen i Minneapolis og flere andre steder i USA viste TV-bilder at folkemengder hadde samlet seg for å følge domsavsigelsen. Chauvin ble kjent skyldig på alle tre tiltalepunkt for forsettlig og uaktsomt drap og risikerer opp til 40 års fengsel.

Biden: Dommen i Floyd-saken stort skritt mot systemisk rasisme

USAs president Joe Biden sier dommen i George Floyd-saken kan være et stort skritt framover i kampen mot systemisk rasisme i USA.

Noen få timer etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble kjent skyldig i drap på George Floyd, ba Biden amerikanerne stå sammen og unngå vold.

– Nå er tiden kommet for oss til å stå sammen som amerikanere, sa han i TV-overførte kommentarer.

Politiet starter drapsetterforskning i Tønsberg

Mannen som ble skutt i Tønsberg tirsdag kveld, er død. Det har politiet fått bekreftet fra sykehuset. Ingen er ennå pågrepet for hendelsen.

Politiet har nå startet full drapsetterforskning.

– Vi etterforsker det som et drap og er i gang med en så bred etterforskning som mulig. Avdøde vil også bli obdusert, sier jourhavende jurist Magnar Pedersen til NTB. Kripos er kalt inn for å bistå.

Mexicos president López Obrador fikk koronavaksine

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador har endelig fått vaksine mot koronaviruset etter å ha utsatt det i det lengste.

López Obrador fikk første dose av AstraZeneca-vaksinen under den daglige pressekonferansen tirsdag. I mars sa han at han ikke ville ta vaksinen fordi han ble smittet av viruset i januar. Men han forandret etter hvert mening etter råd fra legene.

314 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 314 koronasmittede i Norge. Det er 162 færre enn snittet de siste sju dagene og 380 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.334 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 476. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 694.