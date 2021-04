Undersøkelse: Pandemien har økt nordmenns lyst til å ta etterutdanning

NTB

Gjennom koronapandemien har flere nordmenn lyst til å etterutdanne seg, viser en fersk spørreundersøkelse. Én av fire nordmenn er åpen for å ta etterutdanning.

Norsk koronamonitor fra Opinion spurte 19.000 nordmenn i april i fjor om det er aktuelt for dem å ta etterutdanning. 16 prosent svarte den gangen ja på dette spørsmålet.

Ett år senere har det samme spørsmålet blitt stilt, og denne gangen svarer 26 prosent at det er aktuelt å ta etterutdanning.

Denne uken er det ett år siden regjeringen la fram kompetansereformen, som nettopp tok sikte på at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Statsminister Erna Solberg (H) sa at Norge uavhengig av koronakrisen er i omstilling, og at nordmenn må jobbe og utdanne seg hele livet.

– Pandemien har fått mange til å bli mer opptatt av utdanning, etterutdanning og personlig omstilling i arbeidslivet. Dette er blitt viktigere for folk i år enn i fjor, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er ingen kjønnsforskjeller knyttet til interessen for etterutdanning, og heller ikke geografiske forskjeller, ifølge Opinion.