Høyre vil ha raskere etablering av ny industri

NTB

For å kunne få i gang store industriprosjekter så raskt som mulig, ønsker Høyre å opprette en hurtigsporenhet for å få bukt med tung byråkrati.

– En av ulempene våre er til tider et stort og tungrodd offentlig system, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagens Næringsliv.

Overfor avisa presenterer han og olje- og energiminister det som blir et av partiets løfter i valgkampen.

– Vi står i fare for å tape i konkurransen med andre land som jobber raskere enn oss, sier Bru.

De vil opprette en tverrfaglig hurtigsporenhet underlagt Næringsdepartementet, som skal sørge for at de større industriprosjektene kommer i gang raskest mulig. Hurtigheten skal ikke være på bekostning av hensynene til verken utslipp, miljø, urfolk eller kommunal medbestemmelse, forsikrer de to.

De sier at prosjektene som vil bli sluset gjennom hurtighetsslusene, vil være industrietableringer eller utvidelser som har stor sysselsettingseffekt, positive ringvirkninger og lokal- eller regional verdiskaping.