NTB

Det gikk et større snøskred ved Ramfjord utenfor Tromsø tirsdag kveld. To skiløpere ble tatt, men ble ikke begravd i snømassene. Begge kom seg ut selv.

Det ene skiløperen har trolig fått et brudd i den ene armen, opplyser Troms politidistrikt.

De to personene ble ført 300–400 meter ned fjellsiden, men tok seg altså ned fra fjellet for egen maskin begge to.

Politiet meldte om snøskredet, som gikk på vestsiden av Hamperokken, ved 19.30-tiden.