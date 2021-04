Skolene og barnehagene i Brønnøy stenges ut uka

NTB

Etter flere smittetilfeller den siste uka har kommunestyret i Brønnøy vedtatt å stenge skolene og barnehagene i kommunen ut uka, melder Brønnøysunds Avis.

Dermed blir det innført heldigital hjemmeskole i både grunnskolen og i videregående skoler i kommunen onsdag, torsdag og fredag, ifølge avisa.

Mandag ble det registrert tolv nye smittetilfeller i kommunen, ifølge Brønnøysunds Avis.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen sa til kommunestyret under det ekstraordinære møtet tirsdag ettermiddag at det nå er 50 personer som har fått påvist coronasmitte i Brønnøy, hvor det ifølge SSB er i underkant av 8.000 innbyggere.