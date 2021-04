Fredrik Skavlan gir seg

Etter 25 år er det slutt for veteranen.

Det bekrefter Skavlan selv på Facebook.

– Til høsten er det 25 år siden jeg debuterte som talkshow-vert i Norge, og fra og med 2009 har jeg fått dele utallige minner med trofaste seere både i Norge, Sverige og Finland. Men alt har sin tid, også det som ble Nordens største talkshow, skriver Skavlan.

Tidligere i år informerte han SVT, TV 2 og YLE om at neste sesong med Skavlan blir den siste.

Skal leve videre

Nå ser han frem til å være litt mer Fredrik, og litt mindre Skavlan.

– Det er mye jeg kommer til å savne med denne jobben. Gjestene, selvsagt. Publikum. Seerne jeg kommer i prat med i butikken. Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av, skriver han videre.

Talkshow-verten har nylig hatt pappapermisjon, og svenske Carina Bergfeldt har vikariert som programleder. Skavlan understreker at dette har bevist at programmet kan leve videre på SVT, også uten ham.

Aldri angret

Til TV 2 forteller Skavlan at han aldri angret på overgangen fra NRK.

– At vi valgte å tre ut av avtalen handlet om at vi dessverre ikke fikk til distribusjonen. Rent innholdsmessig har TV 2 vært en super samarbeidspartner, sier han.

Kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen, hyller Skavlan etter nyheten om adgangen.

– Det han har skapt gjennom alle disse 25 årene har vært formidabelt. Han vil for alltid være en av de aller største når TV-historien skal skrives, sier Rønningen til TV 2.