«Sinnataggen» er tilbake i Vigelandsparken

NTB

«Sinnataggen» var tirsdag på plass igjen i Vigelandsparken i Oslo etter hærverket natt til 6. april.

– Kunsten i Vigelandsparken tilhører Oslos innbyggere og tilreisende. Vi har fått mange henvendelser fra publikum om at de savner skulpturen og håper at det går bra. Vi er veldig glade for at Sinnataggen er i god behold og tilbake på sin vante plass, sier museumsleder Jarle Strømodden i Vigelandmuseet.

Det var natt til tirsdag 6. april at noen forsøkte å sage over venstre ankel på skulpturen. «Sinnataggen» ble like etter derfor fjernet fra broen for undersøkelser og konservering.