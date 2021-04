Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune

NTB

Kommuner over hele landet tolker de nasjonale vaksinereglene ulikt når det gjelder personer med utviklingshemning.

Folkehelseinstituttets liste over sykdommer inkluderer kun somatisk sykdom, og ikke psykiske lidelser eller ulike former for utviklingshemming, skriver Klassekampen.

I Bergen har byrådet bestemt seg for å følge Folkehelseinstituttets rekkefølge, men vaksinerer personale som jobber med utviklingshemmede.

I for eksempel Trondheim og Stovner i Oslo har man prioritert å vaksinere mennesker med utviklingshemming og personellet som jobber med dem.

Ifølge avisen har beboere i omsorgsboliger blitt prioritert på lik linje med personer i aldersgruppa 85 år og eldre i alderen 75–84 år. Utviklingshemmede uten underliggende sykdommer prioriteres dermed ikke.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener at det kognitive funksjonsnivået bør bli brukt som et grunnlag for høyere vaksineprioritering.