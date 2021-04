To personer reddet etter at båt sank ved Karmøy

NTB

To menn ble natt til tirsdag hentet opp av sjøen mellom Karmøy og Vestre Bokn i Rogaland etter at båten de var om bord i, sank.

Ifølge Sørvest politidistrikt ringte de selv og meldte fra om at båten de satt i, var i ferd med å synke.

Hovedredningssentralen koordinerte en redningsaksjon, og de to mennene i 20-årene ble plukket opp av en losbåt.

– De ble reddet opp og fraktet inn til Skudeneshavn. Der ble mennene undersøkt av lege. De var da kraftig nedkjølte og er fraktet til Haugesund sjukehus. Politiet har snakket med dem, og det skal etter forholdene stå bra til med dem, sier André Skram Hansen på Haugesund politistasjon til Haugesunds Avis.

Han sier at nødanropet fra de to kom klokken 1.25 natt til tirsdag. Klokken 1.51 var de to reddet opp av sjøen.

Båten de satt i, som var på rundt 22 fot, sank. Det er ennå ikke klart hvorfor båten sank.