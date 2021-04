Strømmen tilbake på Ullevål sykehus

NTB

Ullevål sykehus ble mandag kveld blitt rammet av et strømbrudd. Noen timer senere var feilen rettet opp.

– Jeg kan bekrefte at Ullevål sykehus har blitt rammet av et strømbrudd. Utover det har jeg lite informasjon, sier medievakt Anders Bayer til NTB like etter klokka 20.

– Jeg har akkurat fått informasjon om dette fra sikkerhetssjefen. Nå er det tre teknikere på vei for å håndtere situasjonen fra vår side.

Ved 23- tiden opplyser Bayer i en SMS at strømmen er tilbake.

– Det meste er tilbake på normal drift, men noe går fortsatt på nødstrøm. Der har vi utfordringer med noen releer, så på de områdene har vi strøm ut, men ikke inn. Der går vi med andre ord på nødstrøm fra våre batterier, skriver Bayer i en SMS til NTB.

Drøye halvtimen senere opplyser han at all nettbåren strøm nå er tilbake på Ullevål.

Det var VG som først meldte om strømbruddet.

Ifølge Bayer var det flere sentrale bygg som ble rammet, blant annet fødeavdelingen …