Strømmen tilbake på Ullevål sykehus

NTB

Ullevål sykehus ble mandag kveld blitt rammet av et strømbrudd. Noen timer senere var feilen rettet opp.

– Jeg kan bekrefte at Ullevål sykehus har blitt rammet av et strømbrudd. Utover det har jeg lite informasjon, sier medievakt Anders Bayer til NTB like etter klokka 20.

– Jeg har akkurat fått informasjon om dette fra sikkerhetssjefen. Nå er det tre teknikere på vei for å håndtere situasjonen fra vår side.

Ved 23- tiden opplyser Bayer i en SMS at strømmen er tilbake.

«Våre folk fra elektrisk avdeling og VVS sjekker at alt kommer opp som det skal», skriver han.

Det var VG som først meldte om strømbruddet.

Ifølge Bayer var det flere sentrale bygg som ble rammet, blant annet fødeavdelingen. .

– Vi har jo nødstrøm og gode rutiner, så det er ikke veldig dramatikk i dette i utgangspunkter, sier Bayer.