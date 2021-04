Solberg: Må se nærmere på regelverket etter Bergen Engines-saken

NTB

Statsminister Erna Solberg sier et salg av Bergen Engines ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter. Regjeringen må se nærmere på regelverket, sier hun.

Mandag møtte de involverte statsrådene til høring i Stortinget om Bergen Engines-saken. Flere tok selvkritikk på enkelte områder.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte at flere ting i saken har vært uheldig. Statsministeren sa seg enig i utsagnet da hun ble spurt i kveldens høring.

Hun sa at et salg av Bergen Engines til THM International ville gitt gagnet Russland militært, og at dette ville vært i strid med norske og de alliertes sikkerhetsmessige interesser.

– Vi må se nærmere på regelverket. Spesielt er da spørsmålet om vi skal vurdere meldeplikt i flere tilfeller enn i dag. Det vil i så fall få flere varsler inn i formelle spor og mekanismer, sa statsminister Solberg.

Helomvending

Statsrådene måtte i høringen svare på hvorfor tre departementer godkjente salget av en motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringen gjorde en helomvending og stanset prosessen 23. mars.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA. Bak oppkjøpsselskapet står kjente oligarker, som antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

Justisminister Monica Mæland (H) tok under høringen selvkritikk i saken, selv om hun understreket at det viktigste var at en korrekt avgjørelse ble tatt til slutt.

– Og så har jeg tatt kritikk for at vi kunne satt i gang en prosess allerede fra midten av desember, men jeg er tydelig på at saken ble vurdert i et nasjonalt sikkerhetsperspektiv fra og med midten av januar, sa justisministeren.

(Saken fortsetter under bildet)

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland under høringen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om det planlagte salget av Bergen Engines. Les mer Lukk

Vil etablere tydeligere rutiner

Da høring nærmet seg slutten mandag kveld, oppsummerte Solberg at regelverk må presiseres og tydeligere rutiner må etableres.

– Dermed kan vi bli enda sikrere på at vi ved en eventuell neste gang vil komme til det riktige resultatet, sa hun, men pekte likevel på at ulike varsler også i fremtiden kan ende opp i ulike instanser.

– Det er viktig fremover at vi skal ha et felles kontaktpunkt for alle slike varsler, og at vi etablerer gode interne rutiner for hvordan departementene kan håndtere denne form for informasjon, sa hun.

Solberg ønsket imidlertid å avklare det hun mente var en misoppfatning: nemlig at regjeringen ikke begynte å jobbe med saken før den ble kjent gjennom mediene.

– Dette arbeidet var godt i gang lenge før det var offentlighet rundt dette, fastslo hun.

– Ripe i lakken

Flere ganger uttalte Solberg at Bergen Engines-saken har gitt regjeringen mange læringspunkter. Det er kun en fin måte å si at de har gjort en for dårlig jobb og at de har for dårlige rutiner, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Erna Solberg hadde bedre koordinering i spørsmål om sikkerhet og beredskap som fanesak da hun ble statsminister. Etter coronakommisjonens kritikk kommer saken om Bergen Engines som nok en ripe i lakken, og Solberg har fått et troverdighetsproblem, sier han til NTB.

Jette Christensen (Ap) sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hun mener regjeringens tre nevnte departementer har en svak og sprikende sikkerhetsforståelse.

– Det er i seg selv alvorlig og årsaken til at det måtte et eksternt varsel til for at noen i regjeringen valgte å ta tak i Bergen Engines-saken. Denne saken avdekker manglende sikkerhetskompetanse og koordinering. Det er nødvendig med en grundig omlegging av arbeidet med strategiske oppkjøp og generell sikring av sikkerhetskompetanse i regjeringen, sier hun til NTB.