Grenseverdi for svevestøv brutt i Oslo i fjor

NTB

Ved målestasjonen E6 Alna senter i Oslo ble grenseverdien for helsefarlig svevestøv brutt i fjor. Anleggsarbeid kan være forklaringen, mener miljøbyråden.

35 dager i fjor ble nivået av helsefarlig svevestøv målt over grenseverdien på 50 mikrogram per kubikkmeter ved målestasjonen, melder NRK.

For at en kommune skal bryte grensen, må det måles for høye verdier i flere enn 30 dager. I Oslo ble det bare målt for høye verdier i over 30 dager ved målestasjonen E6 Alna senter.

Til kanalen sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) at det pågikk anleggsarbeid rett ved luftmåleren i fjor, og at det sannsynligvis er en del av forklaringen.

Etter E6 Alna senter på lista over luftmålere der det er rapportert at grenseverdien for svevestøv har vært for høy, kommer Alnabru (23 døgn), Hjortnes (22 døgn) og Manglerud (19 døgn).

Ifølge NRK er det første gang siden 2013 at Oslo bryter grenseverdien for helsefarlig svevestøv.