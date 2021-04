Bergen Engines-høring: Mæland tar selvkritikk

NTB

Regjeringen kunne ha vurdert Bergen Engines-salget tidligere, innrømmer justisministeren. Senterpartiet mener at kun tilfeldigheter hindret et russisk oppkjøp.

Mandag møtte justisminister Monica Mæland (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) til høring i Stortinget om Bergen Engines-saken. Begge tok selvkritikk på enkelte områder.

– Jeg mener at det viktigste er at den riktigste avgjørelsen blir tatt. Og så har jeg tatt kritikk for at vi kunne satt i gang en prosess allerede fra midten av desember, men jeg er tydelig på at saken ble vurdert i et nasjonalt sikkerhetsperspektiv fra og med midten av januar, sa justisminister Monica Mæland (H) da hun oppsummerte sitt innlegg.

Forsvarsministeren og statsministeren skal også forklare seg for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget senere mandag.

Politikerne må svare på hvorfor tre departementer godkjente salget av en motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringen gjorde en helomvending og stanset prosessen 23. mars.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA. Bak oppkjøpsselskapet står kjente oligarker, som antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

Sp: Framstår tilfeldig

I mandagens høring kom det fram at etterretningstjenestene leverte flere rapporter om salget før det ble stanset. PST samarbeidet med E-tjenesten og andre deler av Forsvaret om saken.

– Vår inngang i saken var om kjøpet kunne reise problemer med tanke på eksportkontroll, og om Bergen Engines' teknologi kunne ende hos militære sluttbrukere i Russland. Etter hvert som vi jobbet med saken, ble denne bekymringen styrket, forklarte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, ifølge BT.

Senterpartiet mener etter første del av høringen at det fortsatt fremstår uklart om regjeringen har hatt kontroll på nasjonal sikkerhet.

– Det fremstår som helt tilfeldig at regjeringen våknet opp og begynte å vurdere om salget kunne være en trussel for Norge. Dette på tross av at flere departementer allerede hadde visst om saken lenge, samtidig som PST i flere år har advart mot oppkjøp fra Russland i sine trusselvurderinger, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Reagerte på uttalelse

Under høringen vedgikk næringsminister Iselin Nybø at kommunikasjonen i saken hadde vært uheldig da hennes departement i februar gikk ut og avviste at departementet burde eller skulle blande seg inn.

På dette tidspunktet var Nybø kjent med at salget kunne være problematisk. Hun reagerte derfor da hun så uttalelsen i avisen.

– Uttalelsen var uheldig. Det skyldtes rett og slett at ikke alle i mitt departement hadde, og heller ikke skulle ha, den informasjonen som en begrenset gruppe hadde på det tidspunktet, sa Nybø.