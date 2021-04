Bergen strammer inn – flere tiltak rammer barn og unge

NTB

Bergen strammer inn coronareglene fra midnatt. Flere tiltak rammer barn og unge – og nå forbys private sammenkomster med over to personer utover egen husstand.

– Det er ikke noe muntert budskap når våren har kommet til Bergen, men vi er nødt å gjøre noe nå, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) da han mandag fortalte om innstrammingene i Bergen.

Han sier at mye smitte i Bergen skjer i private sammenkomster og private hjem, og at de derfor ser seg nødt til å stramme inn. Fra midnatt blir det nå en begrensning av private sammenkomster til to personer utover egen husstand.

Det tillates likevel at en husholdning som består av en eller to personer kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører én annen husholdning. Inntil ti personer totalt kan være samlet forutsatt at avstandskravet på 1 meter kan overholdes.

Rammer barn og unge

Flere av tiltakene rammer barn og unge i kommunen. Fra midnatt blir det stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge er tillatt.

I tillegg blir skoler og barnehager der det er pågående utbrudd, satt på rødt nivå.

Kommunen har også vedtatt at svømmehaller, badeland, hotellbasseng og lignende skal holdes stengt. Det samme gjelder fornøyelsesparker, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder med aktiviteter rettet mot barn og unge.

Plikt til å bruke munnbind

I tillegg er det nå også en plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

– Dette er tøffe tak, spesielt det som rettes mot barn og unge. Det er ikke noe vi ønsker å gjøre. Men vi gjøre det for å forhindre en større nedstenging, sier Valhammer.

– Det er vanskelig å skjerme barn og unge, når det nettopp er blant barn og unge smittespredning skjer. Da er vi også nødt til å innføre tiltak, selv om vi vet det kommer til å ramme negativt. Det sitter langt inne for byrådet å gjøre dette, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Bekymret etter festbråk

For korttidssykehjemmene innføres besøksrestriksjoner. Kommunen opplyser at to faste besøkende kan besøke beboer inntil to ganger per uke, og besøk må avtales på forhånd.

De nye tiltakene gjelder fra midnatt og i to uker, fram til 3. mai.

Valhammer la også til at han var bekymret over meldingene om festbråk og rapporter om at folk som dropper avstand og regler.

– Hvis dette fortsetter, så blir vi nødt til å sette denne delen av gjenåpningen på pause, sier Valhammer.