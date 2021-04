Brudd på grenseverdien for svevestøv i Oslo i fjor

Det er målt for høye nivåer av svevestøv, nitrogendioksid og svoveldioksid i flere norske byer og tettsteder.

NTB

I fjor ble grenseverdien for svevestøv brutt i Oslo for første gang siden 2013. Miljødirektoratet sier at det fortsatt er viktig å jobbe for mindre veitrafikk.