LO og NHO enige om nye permitteringsregler

NTB

LO og NHO har fjernet én hindring på veien til gjenåpning ved å gjøre det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake.

– Dette er først og fremst et bidrag for å få folk tilbake i jobb igjen. Vi har titusenvis av permitterte medlemmer. For oss er det viktig å få disse tilbake på jobb så fort som mulig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

Regelendringen som LO og NHO nå er enige om dreier seg om den såkalte avbruddsperioden på seks uker. Den har gjort at bedrifter som henter tilbake permitterte ansatte risikerer å måtte betale lønn i en arbeidsgiverperiode på ti dager dersom smitten stiger og de må stenge ned på nytt.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sier at medlemsbedrifter opplever å stadig stenge ned i takt med smittevernrestriksjonene. Dette påfører bedriftene kostnader blant annet ved permittering.

– Nå har vi inngått en protokoll med LO som vi tror innebærer at de tør å åpne raskere opp. Det er bra for de ansatte, for bedriftene og for samfunnet, sier hun.