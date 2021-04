Leif Einar Lothe «Lothepus» med skyllebøtte til munnbind-brennere: – Det er så dumt at jeg griner

– Jeg synes ikke noe om at han deltar i sånt når man ser at folk «vasser» inn i døden som en følge av pandemien vi lever i, sier Leif Einar Lothe «Lothepus» til Dagbladet.

Norske TV-kjendiser står steilt mot hverandre i corona-debatten. Mens noen mener at tiltakene er betydelig overdrevet, tar andre avstand fra dem som ikke vil bidra.

Sist ut er TV-profilen «Lothepus» (51).

– Skam dere, herfra til helvete. Reis hjem og bruk de siste hjernecellene til å lese Donald Duck, så kan du se på bildene, for teksten forstår du faen meg ikke. Det er så dumt at jeg griner.

Slik hilser Leif Einar Lothe sine følgere på Instagram, skriver TV2.

Han sikter spesielt til demonstrasjonen utenfor Stortinget hvor blant andre Svein Østvik, bedre kjent som «Charter-Svein», markerte seg og ble avbildet idet han brant et munnbind.

– Folk «vasser» inn i døden som følge av pandemien

Denne symbolhandlingen har ikke falt i god jord hos mange. «Lothepus» er den siste i rekken av kjendiser som nå føler behov for å ytre seg. Han mener «Charter-Svein» har gått over streken, og ber han tenke over sin rolle som forbilde for mange nordmenn.

– Jeg synes ikke noe om at han deltar i sånt når man ser at folk «vasser» inn i døden som en følge av pandemien vi lever i, sier Leif Einar Lothe til Dagbladet. Han legger til at han ikke misliker Østvik som person.

– Jeg kunne ikke skjønne det. Jeg ble lei meg og rasende

Blant norske TV-kjendiser som tidligere har kritisert «Charter-Svein» offentlig, er Linni Meister (35), Espen Thoresen (62) og Hilde «Charter-Hilde» Skovdahl (51).

– Jeg ble sjokkert. Jeg kunne ikke skjønne det. Jeg ble lei meg og rasende da jeg skjønte at det var ham. Det han gjorde på lørdag er rett og slett farlig, sa Skovdahl til Nettavisen.

Selv har Svein Østvik forsvart sin deltagelse i demonstrasjonen og gjentatt at han hverken bruker munnbind eller har planer om å ta vaksine. Han sier at han forventet kritikk, men ikke at den skulle ta såpass av.

– Først var jeg «harry», så ble jeg klok. Nå er «harry» gal

– Folk mener at det har klikket for meg, at jeg er en konspirasjonsteoretiker og alt mulig annet. Først var jeg «harry», så ble jeg klok. Nå er «harry» gal. Hva blir det neste?, spør 59-åringen i et intervju med Dagbladet.

Etter at «Lothepus» blåste ut på Instagram har mange gitt sin støtte til den frittalende TV-profilen. Lothe er blant annet kjent fra Fjorden Cowboys, en dokumentarserie som hadde premiere på TV 2 i 2014, og som har vunnet Gullruten.

I 2017 fikk Lothe sitt gjennombrudd da han vant «Farmen kjendis». Samme år ble han kåret til Årets medienavn, årets kjendis og var den personen som hadde blitt søkt opp flest ganger på Google, ifølge Wikipedia.

