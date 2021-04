Flere dropper munnbind på Ruter-avganger med få reisende

NTB

Andelen i Oslo som bruker munnbind på trikk, buss og T-bane med relativt få passasjerer, har gått ned fra påsken og utover, ifølge en telling.

Ifølge Aftenposten lå munnbind-bruken på 100 prosent på avganger med mange passasjer i uke 14. I hele år har andelen ligget på 98 prosent eller høyere.

Fram til uke 12 var andelen også relativt høy (96 prosent) på avganger med færre passasjerer. Men siden da har den falt kraftig – til 91 prosent i uke 13 og 86 prosent i uke 14.

Pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter understreker at målingene utføres i en tidsbegrenset periode og for å gi en indikasjon, samt at enkeltavganger med lavere bruk av munnbind i påsken vil gi større utslag, fordi det var færre avganger da.

– Vi mener derfor at en dupp fra 96 til 86 prosent på avganger med få reisende ikke er alarmerende i seg selv, men vi vil følge nøye med på utviklingen fremover, sier pressevakten til Aftenposten.